Kim Milyoner Olmak İster’de menemen sorusu gündem oldu! | TDK’ya göre menemen soğanlı mı olur soğansız mı?

ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster programı yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekrana kilitledi Sevilen yarışma programına Yeşilçam hakkında sorulan soru damga vurdu. 10.000 değerindeki menemen soğanlımı yoksa soğansız mı olur sorusuna yarışmacı verdiği yanıtla hem yarışmadan elendi hem de sosyal medyada olay oldu.