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Videolar Yaşam Videoları Kim Milyoner Olmak İster'de kahkaha tufanı: 55 yaşındaki Leyla Hanım kendine hayran bıraktı! Doğru cevap verdikçe yerinden zıpladı!

Kim Milyoner Olmak İster'de kahkaha tufanı: 55 yaşındaki Leyla Hanım kendine hayran bıraktı! Doğru cevap verdikçe yerinden zıpladı!

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Giriş: 03.09.2022 00:09
Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Atv'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'e katılan 55 yaşındaki Leyla Altıparmak isimli yarışmacı 30 bin TL'lik soruyu geçerek barajı aştı. Yarışmacı daha sonra 200 bin TL'lik soruda takıldı. Milyoner'de yarışmacıya yöneltilen "Hangisi maydanozgillerden değildir?” sorusunda yarışmacı, yanlış cevap vererek 30 bin lira ile ayrıldı. İşte Milyoner'de geceye damga vuran ve izleyenleri gülmekten kırıp geçiren yarışmacının birbirinden eğlenceli anları…
Kim Milyoner Olmak İster’de kahkaha tufanı
Kim Milyoner Olmak İster'de kahkaha tufanı
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