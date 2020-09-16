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Kıbrıs kahramanı Fatin Rüştü Zorlu
Bugün 1960 askeri darbesinin ardından hapsedilen Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın idam edilişinin 59. yıl dönümü. Zorlu, Türk dış politikası ve Kıbrıs konusunda attığı cesur adımlarla Türkiye’nin önemli devlet adamları arasında yer aldı. Detaylar haberimizde…
Bugün 1960 askeri darbesinin ardından hapsedilen Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idam edilişinin 59. yıl dönümü. Zorlu, Türk dış politikası ve Kıbrıs konusunda attığı cesur adımlarla Türkiye'nin önemli devlet adamları arasında yer aldı. Detaylar haberimizde…