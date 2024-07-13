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Kendisini yanlışlıkla başından vuran adam son yolculuğuna uğurlandı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 13.07.2024 13:17
Güncelleme:13.07.2024 13:17
Ankara'da, sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada, elindeki tabancayla kendisini yanlışlıkla başından vuran adam son yolcuğuna uğurlandı.
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