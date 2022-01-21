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Kelle paça çorbası nasıl yapılır? İşte ustasından antibiyotik deposu kelle paça tarifi

A Haber
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Giriş: 21.01.2022 09:10
"Türkiye'de en çok sevilen çorba" araştırmasının sonucunda kelle paça zirvede yer aldı. Peki bu çorbanın tercih edilme nedeni ne? Antibiyotik deposu kelle paça çorbası nasıl yapılır? Detayları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı. İşte ustasından kelle paça çorbası tarifi...
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