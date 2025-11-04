04 Kasım 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Kayma ve eğilme olan 5 katlı binada yıkım için hazırlıklar başladı
Kayma ve eğilme olan 5 katlı binada yıkım için hazırlıklar başladı

Kayma ve eğilme olan 5 katlı binada yıkım için hazırlıklar başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.11.2025 23:18
Edinilen bilgiye göre, Güzelyalı Mahallesi'nde Altınordu Belediyesi tarafından ruhsatlandırılan alanda başlayan inşaat çalışması sonrası 5 katlı ve 8 daireli binada çatlaklar oluşmuş ve bunun üzerine binanın istinat duvarı güçlendirilmişti. İnşaat çalışmalarının devam ettiği ve yan tarafında da temel eşme çalışmalarının yapıldığı alanda zemin kayması yaşandı. Bunun üzerine 5 katlı ve 8 daireli binada çatlaklar arttı, zemininde kayma ve eğilme yaşandı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları incelemelerin ardından bitişik durumda olan toplam 14 daireli 2 bina, güvenlik amaçlı tahliye edilerek, mühürlendi. Binalarda ve zeminde yapılan incelemelerde, 5 katlı binanın kontrollü şekilde yıkılmasına karar verilmesinin ardından, yıkım için ön hazırlık çalışmaları başlatıldı. Binanın alt kısmında ve yan taraflarında molozlar ile zemin güçlendirme çalışması yapılırken, yıkım işleminin Mersin'den gelecek olan kolon kesim makinesi ile devam edeceği öğrenildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kayma ve eğilme olan 5 katlı binada yıkım için hazırlıklar başladı
Kayma ve eğilme olan 5 katlı binada yıkım için hazırlıklar başladı
Kayma ve eğilme olan 5 katlı binada yıkım için hazırlıklar başladı
Yeniden takılan Kızılay tabelası bu kez de yazı ve stickerlarla kirletildi
Yeniden takılan Kızılay tabelası bu kez de yazı ve stickerlarla kirletildi
Özel’e karşı liste hazırlığı!
Özel'e karşı liste hazırlığı!
Milas-Yatağan karayolunda kaza: 1 ölü
Milas-Yatağan karayolunda kaza: 1 ölü
Bingöl’de arıcılara 435 organik kovan dağıtıldı
Bingöl'de arıcılara 435 organik kovan dağıtıldı
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 78’e ulaştı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı
Ablasını kaçıran kuzenini vuran 16 yaşındaki çocuk hakim karşısında
Ablasını kaçıran kuzenini vuran 16 yaşındaki çocuk hakim karşısında
Boşanma aşamasındaki kocası camı yumruklayıp saldırdı
Boşanma aşamasındaki kocası camı yumruklayıp saldırdı
Kazakistan’ın Hazar Denizi kıyısında 100’den fazla fok ölü bulundu
Kazakistan’ın Hazar Denizi kıyısında 100’den fazla fok ölü bulundu
Filyos Çayına düşen yavru kedi kurtarıldı
Filyos Çayına düşen yavru kedi kurtarıldı
Drifte ceza yağdı
Drifte ceza yağdı
Duvar resimleri 3 bin yıllık çıktı!
Duvar resimleri 3 bin yıllık çıktı!
Daha Fazla Video Göster