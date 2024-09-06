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Kayıp Narin’in son sözü: Çok yorgunum

Kayıp Narin’in son sözü: Çok yorgunum

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.09.2024 09:18
Türkiye 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelecek haberi merakla bekliyor. Vatandaşlar "Kayıp Narin bulundu mu?" sorularına yanıt ararken Narin'i en son gören 9 yaşındaki M. adlı kız arkadaşı, pedagoglar eşliğinde dinlendi. Küçük kızın kaybolmadan önceki son sözleri de ortaya çıktı. Peki küçük Narin'in kaybolduğu 21 Ağustos günü neler yaşandı? İşte detaylar...
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