Kayıp Narin’in son sözü: Çok yorgunum

Türkiye 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelecek haberi merakla bekliyor. Vatandaşlar "Kayıp Narin bulundu mu?" sorularına yanıt ararken Narin'i en son gören 9 yaşındaki M. adlı kız arkadaşı, pedagoglar eşliğinde dinlendi. Küçük kızın kaybolmadan önceki son sözleri de ortaya çıktı. Peki küçük Narin'in kaybolduğu 21 Ağustos günü neler yaşandı? İşte detaylar...

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