Giriş: 14.11.2025 18:46
Edinilen bilgiye göre, Zile-Alaca kara yolu Koçaş köyü mevkiinde 06 TM 795 plakalı aracıyla seyir halinde olan A. M. (26) yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarına savrularak motor kısmı alev aldı. Kazanın ardından olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan sürücü A. M.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Araçta maddi hasar oluşurken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kayganlaşan yolda kaza yaptı otomobil alev aldı
