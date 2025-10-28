Bartın'ın Amasra ilçesinde yol kenarındaki kayalardan sarkan kablolar, paniğe neden oldu. Bölgede geniş güvenlik tedbiri alan ekipler, sarkan kabloların 19 yıl önce yol genişletme çalışmasında patlatılan dinamit lokumlarından kaynaklı olduğunu tespit etti. Kablo ve dinamit lokumlarının toplanmasının ardından trafiğe kaptılan yol yeniden ulaşıma açıldı.

