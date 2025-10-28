28 Ekim 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Kayalardan sarkan kablolar paniğe neden oldu
Kayalardan sarkan kablolar paniğe neden oldu

Kayalardan sarkan kablolar paniğe neden oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.10.2025 22:49
Bartın'ın Amasra ilçesinde yol kenarındaki kayalardan sarkan kablolar, paniğe neden oldu. Bölgede geniş güvenlik tedbiri alan ekipler, sarkan kabloların 19 yıl önce yol genişletme çalışmasında patlatılan dinamit lokumlarından kaynaklı olduğunu tespit etti. Kablo ve dinamit lokumlarının toplanmasının ardından trafiğe kaptılan yol yeniden ulaşıma açıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kayalardan sarkan kablolar paniğe neden oldu
Taksi şoförü yolcusu tarafından darbedildi
Taksi şoförü yolcusu tarafından darbedildi
Antalya 15 dakikada kara kışı yaşadı!
Antalya 15 dakikada kara kışı yaşadı!
AFAD Başkanı: 100 konteyner bölgeye ulaştı!
AFAD Başkanı: 100 konteyner bölgeye ulaştı!
Kaş’ta şimşeklerin dansı kamerada
Kaş'ta şimşeklerin dansı kamerada
Sığındıkları mağarada mahsur kaldılar
Sığındıkları mağarada mahsur kaldılar
Kayalardan sarkan kablolar paniğe neden oldu
Kayalardan sarkan kablolar paniğe neden oldu
Elazığ’da aç kalan domuz sürüsü bahçeye dadandı
Elazığ’da aç kalan domuz sürüsü bahçeye dadandı
Fırtınanın devirdiği ağaç park halindeki aracın üzerine düştü
Fırtınanın devirdiği ağaç park halindeki aracın üzerine düştü
İş yerine gelip tüfekle rastgele ateş etti!
İş yerine gelip tüfekle rastgele ateş etti!
9 yaşındaki çocuk sürgülü kapının altında kaldı
9 yaşındaki çocuk sürgülü kapının altında kaldı
Rus turist sayısında 2026 hedefi 200 bin kişiyi aşmak
Rus turist sayısında 2026 hedefi 200 bin kişiyi aşmak
Kocaeli’de çay ocağındaki silahlı saldırgan yakalandı
Kocaeli'de çay ocağındaki silahlı saldırgan yakalandı
Daha Fazla Video Göster