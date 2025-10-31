31 Ekim 2025, Cuma

Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Giriş: 31.10.2025 18:46
Kaza, Atakum ilçesi Yeşildere Mahallesi Anadolu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Janbert Umur idaresindeki 34 UL 179 plakalı otomobil, Ata Şentürk yönetimindeki 55 AIZ 044 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan Ömer Yiğit Erdemli ve Nersin Hayatseven yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
