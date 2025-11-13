Kastamonu’daki sır ölümde yeni perde: Hipotermi, eski enişte ve silinen mesajlar

Kastamonu Bozkurt'ta 9 gün sonra ormanlık alanda cansız bedenleri bulunan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman'ın ölümüyle ilgili sır perdesi aralanmaya çalışılıyor. Ön otopsi raporu annenin "hipotermi" sonucu hayatını kaybettiğini işaret ederken buluşacağı iddia edilen "eski enişte"nin telefon kayıtlarını silmesi, kayıp cep telefonu ve annenin kıyafetlerini neden çıkardığı gibi detaylar merak konusu oldu. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan ve A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır önemli bilgiler paylaştı.

Kastamonu Bozkurt'ta 2 Kasım Pazar günü evlerinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve oğlu Osman'ın cansız bedenleri, kaybolduktan 9 gün sonra Köseali Köyü yakınlarındaki ormanlık bir arazide, dere yatağında bulunmuştu.

ÖN RAPOR "HİPOTERMİ" DEDİ: PARADOKSAL SOYUNMA ŞÜPHESİ

Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön incelemenin sonuçları ortaya çıktı. Rapora göre, anne Huriye Helvacı'nın vücudunda herhangi bir kesici, delici veya darp izine rastlanmadı. Annenin ölüm nedeni, aşırı soğuğa bağlı vücut ısısı düşmesi yani "hipotermi" olarak kayıtlara geçti. 5 yaşındaki Osman'ın ise yüksekten düşmeye bağlı olarak hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Annenin cansız bedeni bulunduğunda kıyafetlerinin 25 metre uzağında olması, akıllara tıp dünyasında "paradoksal soyunma" olarak bilinen durumu getirdi. Uzmanlara göre, ileri derecede hipotermi vakalarında, beyin fonksiyonları bozulur ve kişi aslında donmak üzereyken aniden aşırı sıcaklık hissine kapılarak üzerindeki kıyafetleri çıkarmaya başlayabilir.

OLAYIN MERKEZİNDEKİ İSİM: ESKİ ENİŞTE VE SİLİNEN MESAJLAR

Soruşturmanın odağında ise Huriye Helvacı'nın kaybolduğu gün buluşmak üzere yola çıktığı iddia edilen, eşinin eski eniştesi Mustafa Uzun bulunuyor. Mustafa Uzun, Huriye Helvacı ile cumartesi akşamı telefonla konuştuklarını ve pazar günü buluşmak için sözleştiklerini kabul etti. Ancak şüpheleri üzerine çeken en önemli detay, Mustafa Uzun'un Huriye Helvacı ile yaptığı tüm telefon görüşmesi kayıtlarını ve WhatsApp yazışmalarını sildiğini belirtmesi oldu.

SON GÖRÜNTÜLER VE GİZEMLİ YOLCULUK

Anne ve oğulun son anlarına dair detaylar da ortaya çıkıyor. İkili, 2 Kasım günü saat 13:30 sularında evlerinden ayrılırken güvenlik kameralarına yansıdı. Yolda kendilerini tanıyan akrabalarının arabasına binen Huriye Helvacı'nın, Mustafa Uzun ile buluşacağını belli etmemek için köyün üst tarafında araçtan indiği ve yoluna oğluyla birlikte yürüyerek devam ettiği düşünülüyor.

CEVAP BEKLEYEN SORULAR

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma devam ederken kamuoyu şu soruların cevabını bekliyor:

Huriye Helvacı'nın olay gününden beri bulunamayan cep telefonu nerede?

Anne ve oğlu, kayıp oldukları 9 gün boyunca ne yaşadı ve nerede kaldı?

Mustafa Uzun neden telefon kayıtlarını sildi ve ikili arasında tam olarak ne yaşandı?

Olayla ilgili kesin ölüm nedenleri ve diğer tüm detayların İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan yaklaşık 3 ay içinde gelmesi beklenen nihai raporla netleşmesi bekleniyor.