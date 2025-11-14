Kastamonu’da Ilgaz Dağı beyaza büründü

Kastamonu’da havaların aniden soğuması üzerine yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinin başında gelen Ilgaz Dağı ile Yurduntepe Kayak Merkezi ve 2 bin 500 rakıma sahip Batı Karadeniz Bölgesi’nin en yüksek tepesine sahip Küçük Hacet ile Büyük Hacet tepeleri, Yaralıgöz Dağı geçidi ile Küre Dağları, havaların eksi dereceye düşmesiyle birlikte kar yağışının etkisinde kaldı. Kısa sürede yağan kar sonrası kentin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

