Kastamonu’da geleneksel sünnet şöleni coşkusu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2025 00:41
Kastamonu’nun Kuzeykent Mahallesi’nde muhtarlık tarafından düzenlenen toplu sünnet şöleni renkli görüntülere sahne oldu. 50 çocuk için gerçekleştirilen şölende mehteran gösterisi, halk oyunları ve konserlerle unutulmaz anlar yaşandı. Aileler ve çocuklar doyasıya eğlenirken, Türk Kızılay da alanda kan bağışı topladı. Mahalle Muhtarı Hakan Çölez, “Amacımız hem çocuklarımızı mutlu etmek hem de organizasyona farklı faydalar katmak” dedi. Şenlik, dualar eşliğinde sona erdi.
