Kastamonu’da anne ve oğuldan 3 gündür iz yok! A Haber bölgede

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde, 3 gündür kendilerinden haber alınamayan Huriye Helvacı (43) ile oğlu Osman Yaşar Helvacı’yı (5) bulmak için başlatılan arama çalışmaları üçüncü gününde de aralıksız sürüyor. Anne ve oğlunun, Köseali köyündeki bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan, bölgeden son gelişmeleri canlı olarak aktardı.

