Kartal’da kocasını bıçaklayarak öldüren sanık ilk kez hakim karşısına çıktı

Kartal'da tartıştığı eşi Emre Erim'i (42) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan Özbekistan uyruklu Shokhsanam Tolıbova (28) ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme Tolıbova'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

