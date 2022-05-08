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Kardeşlerim'in Harika’sı Gözde Türker meğer estetik harikasıymış!

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Giriş: 08.05.2022 11:53
atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlerken dizide Harika karakterine hayat veren Gözde Türker gündeme oturdu. Başarılı oyunculuğuyla dizinin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Türker, güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Oyuncunun yıllar öncesine ait fotoğrafları ise şaşkına çevirdi. Türker'in estetiksiz halini gören tanıyamadı. İşte Kardeşlerim'in yıldızı Gözde Türker'in estetiksiz hali...
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