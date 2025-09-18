18 Eylül 2025, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Karaya oturan kargo gemisi RAPID’den canlı yayında kurtarma anı! Geminin mürettebatı helikopterle böyle kurtarıldı
Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde Pembe Kayalıklar mevkiinde sabah saatlerinde kargo gemisi karaya oturdu. "RAPID" isimli ticari geminin mürettebatı canlı yayında helikopterle kurtarıldı. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, A Haber'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.