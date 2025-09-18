18 Eylül 2025, Perşembe

Karaya oturan kargo gemisi RAPID'den canlı yayında kurtarma anı! Geminin mürettebatı helikopterle böyle kurtarıldı
Karaya oturan kargo gemisi RAPID’den canlı yayında kurtarma anı! Geminin mürettebatı helikopterle böyle kurtarıldı

Karaya oturan kargo gemisi RAPID’den canlı yayında kurtarma anı! Geminin mürettebatı helikopterle böyle kurtarıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2025 10:54
Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde Pembe Kayalıklar mevkiinde sabah saatlerinde kargo gemisi karaya oturdu. "RAPID" isimli ticari geminin mürettebatı canlı yayında helikopterle kurtarıldı. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, A Haber'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
