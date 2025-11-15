Karagöl Tabiat Parkı’nda sonbahar, renkli görüntüler oluşturdu

Ankara’nın Çubuk ilçesinde bulunan Karagöl Tabiat Parkı’ndaki sonbahar görüntüleri, görenleri mest ediyor. Karagöl Tabiat Parkı, içerisindeki çam, meşe, dağ kavağı ve ıhlamur ağaçlarıyla hem ziyaretçilerine hem de şehirden uzak doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen vatandaşlara eşsiz bir manzara sunuyor.

