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Karadenizin kültürel mirası:Horon! Horon bölgenin sosyal dokusunu oluşturuyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.06.2024 18:19
Rize sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda zengin kültürel mirasıyla da dikkat çeken bir şehir. Rize’ye özgü horon ise bölge halkı için önemli bir eğlence kültürü. Ekibimiz horon kültürünü sizler için araştırdı. İşte o görüntüler…
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