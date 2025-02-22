Kar tatili polemiği! İstanbul trafiği mi Erzurum kışı mı?

İstanbul'da kar alarmı günler öncesinden verilmişti. Eğitim öğretim de iki günlüğüne tatil edildi. Bu karar yağışların en az İstanbul kadar yoğun olduğu diğer illerde yaşayan bazı anne-babalar tarafından eleştiri konusu oldu. Özellikle kışın büyük bir bölümünü kar altında geçiren İç Anadolu kentlerinde yaşayanlar kendi çocukları için de "Tatil" istedi. Haliyle bu durum şehirler arası polemiğe yol açtı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN