28 Aralık 2021, Salı
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Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan’ın eski sevgilisi kim?
Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın yakışıklı oyuncusu Gökhan Alkan sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide canlandırdığı Ferik karakteriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Alkan özel hayatıyla mercek altına alındı. Uzun süredir Nesrin Cavadzade ile birliktelik yaşayan ve evlilik yolunda olan oyuncunun eski sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı. İşte Kalp Yarası'nın Ferit'i Gökhan Alkan'ın eski sevgilisi...