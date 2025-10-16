16 Ekim 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.10.2025 21:51
Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli özel harekat polisi Casim Tatlıer, istirahatli olduğu evinde kalp krizi geçirdi. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Tatlıer'in vefat ettiğini belirledi. Şırnak'ın Cizre ilçesindeki hendek ve barikat operasyonlarında yaralanmasının ardından gazilik unvanı aldığı öğrenilen Tatlıer’in cenazesi memleketi Çorum'un Osmancık ilçesine getirildi. Tatlıer'in cenazesinin cuma namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından İlçe Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
Sahte e-imza olayı incelemeye alındı
Sahte e-imza olayı incelemeye alındı
Motosikletin çarptığı kadın ağır yaralandı: Kaza anı kameraya yansıdı
Motosikletin çarptığı kadın ağır yaralandı: Kaza anı kameraya yansıdı
Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
Eski sevgili dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı
Eski sevgili dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı
5 katlı binaya ateş açıldı: Bina sakinleri panik yaşadı
5 katlı binaya ateş açıldı: Bina sakinleri panik yaşadı
Denize düşen yamaç paraşütçüsü ağır yaralandı
Denize düşen yamaç paraşütçüsü ağır yaralandı
Çarşaflı üç kişi kuyumcuyu böyle soydu
Çarşaflı üç kişi kuyumcuyu böyle soydu
Çocuklar çöp bidonuyla halay çekti
Çocuklar çöp bidonuyla halay çekti
Beşinci kattan düşen 18 yaşındaki genç ağır yaralandı
Beşinci kattan düşen 18 yaşındaki genç ağır yaralandı
Tefecilik operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Tefecilik operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Geri manevra yapan otomobil yaşlı adama çarptı!
Geri manevra yapan otomobil yaşlı adama çarptı!
Zeybek oynayan robotlar bilim şenliğinde ilgi topladı
Zeybek oynayan robotlar bilim şenliğinde ilgi topladı
Daha Fazla Video Göster