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Kahramanlar bayramda vatan nöbetinde! Üs bölgesinde bayramlaşma

A Haber
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Giriş: 28.06.2023 08:05
Kahramanlar bayramda da vatan nöbetinde. Diyarbakır Tapantepe Üs Bölgesi'nde üs bölgesinde kahraman askerlerimizin bayramlaşmasına tanıklık ettik. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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Üs bölgesinde bayramlaşma
Üs bölgesinde bayramlaşma
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