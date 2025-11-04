Kahraman doktor Parkinson hastalarına umut oldu!

ATV Haber'in başarılı ve emektar kameramanlarındandı Sevcan Yılmaz yıllar önce Parkinson hastalığına yakalandı ve gönül verdiği mesleğini bırakmak durumunda kaldı. Hastalığı nedeniyle zor günler geçirdi. Ve bir yardım eli uzandı arkadaşımıza. Almanya'da yaşayan Türk doktor Yadigar Genç, uyguladığı sıra dışı ve başarılı tedavi yöntemiyle Sevcan Yılmaz'a şifa oldu. Kahraman doktor, şimdi yeni hastaların yüzünü güldürmek istiyor. Ve o koca yürekli doktor, özellikle maddi durumu el vermeyen hastalar için göreve hazır.

