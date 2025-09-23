23 Eylül 2025, Salı

Kafeye silahlı saldırı kamerada

23.09.2025
Bursa'nın İznik ilçesinde hareket halindeki bir ticari otomobilden sahil yolu üzerindeki bir kafede oturan guruba açılan ateşte 1 kişi kaşından hafif şekilde yaralandı. Ticari arıcın geliş anı ve silah patlama sesleri bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yol kenarında bulunan iş yeri sahibinin silah sesinden sonra ani refleks göstermesi de kameraya yansıdı.
