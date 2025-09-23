Kafeye silahlı saldırı kamerada

Bursa'nın İznik ilçesinde hareket halindeki bir ticari otomobilden sahil yolu üzerindeki bir kafede oturan guruba açılan ateşte 1 kişi kaşından hafif şekilde yaralandı. Ticari arıcın geliş anı ve silah patlama sesleri bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yol kenarında bulunan iş yeri sahibinin silah sesinden sonra ani refleks göstermesi de kameraya yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN