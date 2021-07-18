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Kaçan kurbanlık dana kovalamaca sonrası yakalandı

İHA
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Giriş: 18.07.2021 02:05
Güncelleme:18.07.2021 02:06
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sahibinin elinden kaçan kurbanlık dana çevredekilere zor anlar yaşattı. Zabıta ekipleri ve vatandaşlar tarafından kovalamaca sonrası yakalanan dana güçlükle sakinleştirildi.

Bozüyük'te Karayolları Müdürlüğü mevkiinde bir fırsatını bularak sahibinden kaçan kurbanlık dana ana caddeye çıkarak refüjlerde koşturmaya başladı. Dananın peşinden koşan ve yakalamak için yoğun çaba sarf eden vatandaşlar başarılı olamayınca Bozüyük Belediyesinden yardım istenildi.

Bunun üzerine Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı Veterinerlik Hizmetleri ekipleri harekete geçti.

Olay yerine gelen belediye ekipleri danaya sakinleştirici iğne ile müdahale etti. Yapılan müdahalenin ardından yakalanan dana, sahibi Metin Çetintaş'a teslim edildi.

Kurbanlığının sağ salim yakalanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Çetintaş, öncelikle belediye ekiplerine ve kurbanının yakalanmasında emek veren herkese teşekkür etti.

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