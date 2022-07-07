07 Temmuz 2022, Perşembe
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Kabe örtüsü nasıl hazırlanıyor? 120 kilo altın ve 100 kilo gümüş ile işleniyor
Dünyanın dört bir yanından kutsal topraklara giden hacı adayları ibadetlerini sürdürüyor. Kabe'nin örtüsünün arefe günü değiştirilmesi için de çalışmalarda sona gelindi. A Haber, Kabe-i Muazzama'nın örtüsünün özenle hazırlandığı işte o atölyeye girdi. Detayları Pınar Özenç aktardı.