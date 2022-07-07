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Kabe örtüsü nasıl hazırlanıyor? 120 kilo altın ve 100 kilo gümüş ile işleniyor

A Haber
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Giriş: 07.07.2022 12:34
Dünyanın dört bir yanından kutsal topraklara giden hacı adayları ibadetlerini sürdürüyor. Kabe'nin örtüsünün arefe günü değiştirilmesi için de çalışmalarda sona gelindi. A Haber, Kabe-i Muazzama'nın örtüsünün özenle hazırlandığı işte o atölyeye girdi. Detayları Pınar Özenç aktardı.
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120 kilo altın ve 100 kilo gümüş ile işleniyor
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