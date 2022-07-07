Kabe örtüsü nasıl hazırlanıyor? 120 kilo altın ve 100 kilo gümüş ile işleniyor

Dünyanın dört bir yanından kutsal topraklara giden hacı adayları ibadetlerini sürdürüyor. Kabe'nin örtüsünün arefe günü değiştirilmesi için de çalışmalarda sona gelindi. A Haber, Kabe-i Muazzama'nın örtüsünün özenle hazırlandığı işte o atölyeye girdi. Detayları Pınar Özenç aktardı.

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