05 Ekim 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermedi
Jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermedi

Jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermedi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.10.2025 15:50
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.
Jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermedi
Falezlerden düşen genç kız hayatını kaybetti
Falezlerden düşen genç kız hayatını kaybetti
Anadolu Diyarı Akdağmadeni’nde
Anadolu Diyarı Akdağmadeni’nde
Muhtarlık kavgasında gözaltına alınan 56 şahıs adliyeye sevk ediliyor
Muhtarlık kavgasında gözaltına alınan 56 şahıs adliyeye sevk ediliyor
Ayağa Kalk Gazze Özgür Olacak yürüyüşü yapıldı
"Ayağa Kalk Gazze Özgür Olacak" yürüyüşü yapıldı
Çanakkale’de denizcilerden Gazze’ye destek
Çanakkale'de denizcilerden Gazze'ye destek
Yurt dışına gönderilecek organik sarımsakların ekimi başladı
Yurt dışına gönderilecek organik sarımsakların ekimi başladı
Gazze’deki zulme karşı Türkiye ayakta
Gazze’deki zulme karşı Türkiye ayakta
Manisa’da ev yangını
Manisa'da ev yangını
Dere yatağına düşen araçtaki 2 kişi yaralandı
Dere yatağına düşen araçtaki 2 kişi yaralandı
Jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermedi
Jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermedi
Aracından inip oturduğu bankta intihar etti
Aracından inip oturduğu bankta intihar etti
LPG tankının yerinden çıktığı kazada 10 kişi yaralandı
LPG tankının yerinden çıktığı kazada 10 kişi yaralandı
Daha Fazla Video Göster