İzmir’in sokak lezzetleri! 25 yıldır aynı tezgahta döner kesiyor

Ege'nin incisi izmir, sadece muhteşem denizi ve tarihi güzellikleriyle değil sokak lezzetleriyle de öne çıkıyor. Her köşede karşımıza çıkan sokak lezzetleri, şehre bambaşka bir zenginlik katıyor.

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