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İzmir’de incir hasadı erken başladı, tarlada kilosu 120 TL’den satılıyor

İzmir’de incir hasadı erken başladı, tarlada kilosu 120 TL’den satılıyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.08.2024 16:32
İzmir’de havaların sıcak gitmesiyle meşhur Bardacık incirinde hasat, önceki yıllara göre 10 gün erken başladı. Tarlada 100 ile 120 TL arasında satılan incirin pazar fiyatının ise 200 TL’ye kadar çıktığı öğrenildi.
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