İzmir’de incir hasadı erken başladı, tarlada kilosu 120 TL’den satılıyor

İzmir’de havaların sıcak gitmesiyle meşhur Bardacık incirinde hasat, önceki yıllara göre 10 gün erken başladı. Tarlada 100 ile 120 TL arasında satılan incirin pazar fiyatının ise 200 TL’ye kadar çıktığı öğrenildi.

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