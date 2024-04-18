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İzmir’de enginar hasadı başladı! Pazarlarda 20-25 TL’ye satılıyor

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 18.04.2024 12:30
Türkiye’de enginar üretiminde birinci sırada yer alan İzmir’de hasat yoğunluğu başladı. Enginarın tarladan çıkış fiyatının 15 lira olduğu, pazarlarda ise şu sıralarda 20-25 TL arasında satışa sunulduğu öğrenildi.
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