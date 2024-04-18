İzmir’de enginar hasadı başladı! Pazarlarda 20-25 TL’ye satılıyor

Türkiye’de enginar üretiminde birinci sırada yer alan İzmir’de hasat yoğunluğu başladı. Enginarın tarladan çıkış fiyatının 15 lira olduğu, pazarlarda ise şu sıralarda 20-25 TL arasında satışa sunulduğu öğrenildi.

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