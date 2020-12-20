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İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un 147. yaş günü! İşte Mehmet Akif Ersoy'un büyüdüğü ev

A Haber
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Giriş: 20.12.2020 09:49
Güncelleme:20.12.2020 09:55
Bugün İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un 147. doğum günü. A Haber muhabiri Vedat Sezer, Mehmet Akif Ersoy'un çocukluğunun geçtiği evi ziyaret etti. İşte Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale'deki büyüdüğü ev...

Bugün İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un doğum günü. A Haber muhabiri Vedat Sezer, Mehmet Akif Ersoy'un çocukluğunun geçtiği evi ziyaret etti.

İşte Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale'deki büyüdüğü ev...

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