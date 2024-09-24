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İşte Veysel Yorulmaz’ın son anları! Eşi Özge’den çelişkili ifade

İşte Veysel Yorulmaz’ın son anları! Eşi Özge’den çelişkili ifade

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.09.2024 13:08
Geçen yıl Esra Erol'un programına çıkan Veysel Yorulmaz, Gaziosmanpaşa'da ölü bulundu. Sır ölümle ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş anlattı.
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