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İşte gezilmeye görülmeye değer Rum köyleri

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Giriş: 06.11.2021 15:29
MDİ kameralarımızı Çanakkale’nin Gökçeadası ilçesine çevireceğiz. 70'li yıllarda bir takım gelişmeler neticesinde Gökçeada’ya bağlı Rum köylerinde yaşayan halk, yerleşim yerlerini terk etmek zorunda kaldı. Ancak son dönemde bölgeye yapılan eğitim, sağlık ve altyapı hizmetleri adeta can suyu oldu. Köyü terk eden Rumlar yeniden köye gelmeye başladı. A Haber ekibinden Vedat Sezer bölgede bulunan Rum köylerini ziyaret etti. Şimdi gelin Cenk İşler'in kayıt altına aldığı o görüntülerle devam edelim.
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