İstanbul’da trafik tartışmasında keserli saldırı: Dayak yiyeceksin

Ataşehir’de motokurye Yaşar D. ile hafif ticari araç sürücüsü arasında iddiaya göre trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Hafif ticari araç sürücüsü, kuryeye 'Dayak yiyeceksin' ve 'Kafanı gözünü kıracağım' cümleleriyle tehditte bulundu. Ardından şoförün yanında bulunan kişi elindeki keserle aracından inerek motokuryeye saldırdı. Yaşananlar kask kamerasına yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN