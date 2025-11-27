27 Kasım 2025, Perşembe

Haberler Yaşam Videoları İstanbul’da trafik tartışmasında keserli saldırı: Dayak yiyeceksin
İstanbul’da trafik tartışmasında keserli saldırı: Dayak yiyeceksin

İstanbul’da trafik tartışmasında keserli saldırı: Dayak yiyeceksin

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 27.11.2025 15:15
Ataşehir’de motokurye Yaşar D. ile hafif ticari araç sürücüsü arasında iddiaya göre trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Hafif ticari araç sürücüsü, kuryeye 'Dayak yiyeceksin' ve 'Kafanı gözünü kıracağım' cümleleriyle tehditte bulundu. Ardından şoförün yanında bulunan kişi elindeki keserle aracından inerek motokuryeye saldırdı. Yaşananlar kask kamerasına yansıdı.
