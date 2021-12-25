İstanbul'da toplu taşıma fiyatları güncel listesi | Öğrenci ne kadar oldu? Tam bilet ne kadar? Aylık ne kadar? İşte 2022 ulaşım fiyatları...

Son dakika haberi... İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma, taksi ve minibüs ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine yüzde 27 zam yaptı. Peki İstanbul'da taksi ücretleri ne kadar oldu? Otobüs bilet fiyatları ne kadar? Metrobüs ne kadar oldu? Aylık fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel ulaşım fiyatları...

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