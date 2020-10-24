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24 Ekim 2020, Cumartesi
ANA SAYFA İstanbul’da ele geçirilen 32 tür hayvan Gaziantep’te koruma altına alındı Giriş: 24.10.2020 13:02 Güncelleme:24.10.2020 13:02 Yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirilen 32 türde hayvan İstanbul’da çeşitli adreslerde ele geçirildi. Hayvanlar Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne gönderilerek koruma altına alındı. Gaziantep’te usulsüz yollarla Türkiye’ye sokulan ve beslenmesi yasak olan türler 21 gün karantina altında kaldıktan sonra kendi türleriyle aynı ortam yaşamlarını sürdürecekler. DİĞER