İstanbul’da ele geçirilen 32 tür hayvan Gaziantep’te koruma altına alındı

Yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirilen 32 türde hayvan İstanbul’da çeşitli adreslerde ele geçirildi. Hayvanlar Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne gönderilerek koruma altına alındı. Gaziantep’te usulsüz yollarla Türkiye’ye sokulan ve beslenmesi yasak olan türler 21 gün karantina altında kaldıktan sonra kendi türleriyle aynı ortam yaşamlarını sürdürecekler.