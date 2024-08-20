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İstanbul'da dehşet veren olay! Bir şahıs Marmaray'da kendini raylara atıp intihar etti | Ekipler şahsı işte böyle çıkardı

İstanbul'da dehşet veren olay! Bir şahıs Marmaray'da kendini raylara atıp intihar etti | Ekipler şahsı işte böyle çıkardı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 20.08.2024 22:42
İstanbul Bakırköy Marmaray Yeşilyurt istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti. İtfaiye ekipleri trenin altında sıkışan erkeği çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ekipler şahsı işte böyle çıkardı...
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Marmaray’da kendini raylara atıp intihar etti! Ekipler şahsı işte böyle çıkardı
Marmaray'da kendini raylara atıp intihar etti! Ekipler şahsı işte böyle çıkardı
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