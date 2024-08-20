İstanbul'da dehşet veren olay! Bir şahıs Marmaray'da kendini raylara atıp intihar etti | Ekipler şahsı işte böyle çıkardı

İstanbul Bakırköy Marmaray Yeşilyurt istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti. İtfaiye ekipleri trenin altında sıkışan erkeği çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ekipler şahsı işte böyle çıkardı...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN