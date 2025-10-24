İstanbul’da beklenen yağmur başladı: Trafikte yoğunluk oluştu

Meteoroloji yetkililerinin uyarılarının ardından megakent İstanbul'da önce şiddetli rüzgar ardından da beklenen yağmur başladı. Yağmurun başlamasıyla birlikte trafik yoğunluğu da arttı. Ana arterlerde uzun araç kuyrukları oluştuğu gözlendi. Cevizlibağ'daki trafik yoğunluğu kameraya yansıdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik verilerine göre ise trafik yoğunluğu saat 17.00 itibariyle yüzde 85'e ulaştı.

