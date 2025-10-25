İstanbul Vatan Caddesi’nde yol çöktü!

25 Ekim 2025, Cumartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.10.2025 11:21
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı uyarılar sonrası gece saatlerinde bazı bölgelerde aralıklarla devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Fatih'te etkili olan sağanak nedeniyle Vatan Caddesi'nde yolda çökme meydana geldi. Öte yandan bazı alt geçitler suyla dolarken, kentin farklı bölgelerinde metrekareye 15 ila 60 kilogram yağış düştüğünü, yağış miktarı en yüksek bölgenin 58 kilogramla Şile Darlık olduğunu bildirdi. A Haber ekibi olay yerinden son gelişmeleri aktardı.
