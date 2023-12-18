İstanbul Sarıyer'de korkunç olay! Ormanda alevler içinde kaldı

İstanbul Sarıyer'de Ali Kılıç isimli şahıs arkadaşlarıyla ormanda yaktıkları ateşin başında otururken bir anda alev aldı. Çığlıklar attığı sırada arkadaşları imdadına koştu ama elden bir şey gelmedi. Bir arkadaşı ise o anları bakın nasıl kayda aldı.

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