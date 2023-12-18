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İstanbul Sarıyer'de korkunç olay! Ormanda alevler içinde kaldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.12.2023 08:59
İstanbul Sarıyer'de Ali Kılıç isimli şahıs arkadaşlarıyla ormanda yaktıkları ateşin başında otururken bir anda alev aldı. Çığlıklar attığı sırada arkadaşları imdadına koştu ama elden bir şey gelmedi. Bir arkadaşı ise o anları bakın nasıl kayda aldı.
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