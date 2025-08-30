30 Ağustos 2025, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
İslam alimleri Gazze için tek yürek! İslam Alimleri Vakfı Ayasofya Camii'nde
50 farklı ülkeden yaklaşık 200 İslam Alimi "İslami ve insani sorumluluk: Gazze" konferansı için İstanbul'da bir araya geldi. 8 gün süren konferans Ayasofya Camii'nde okunan sonuç bildirisiyle sonlandı. Bildiride insanlığa, siyasi aktörlere ve İslam alemine çağrıda bulunuldu.