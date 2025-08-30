İslam alimleri Gazze için tek yürek! İslam Alimleri Vakfı Ayasofya Camii’nde

50 farklı ülkeden yaklaşık 200 İslam Alimi "İslami ve insani sorumluluk: Gazze" konferansı için İstanbul'da bir araya geldi. 8 gün süren konferans Ayasofya Camii'nde okunan sonuç bildirisiyle sonlandı. Bildiride insanlığa, siyasi aktörlere ve İslam alemine çağrıda bulunuldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN