Isırılıp darbedilen çocuğun annesi yaşananları anlattı: Oğlum korkusundan evden çıkamıyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2025 18:03
Adana’da yaşanan olayda, 13 yaşındaki A.K. kolunu ısıran arkadaşını ittiği için arkadaşının babası tarafından feci şekilde darbedildi. Malulen emekli polis olan Hasan B., site bahçesinde çocuğu tekme ve yumruklarla saldırarak dövdü. Güvenlik kamerasına da yansıyan olay sonrası A.K.’nin annesi darp raporu alarak şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan Hasan B. mahkemece ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı. Anne Ebru Altundağ, oğlunun korkudan evden çıkamaz hale geldiğini ve aynı sitede yaşayan saldırgandan dolayı büyük tedirginlik yaşadıklarını söyledi. Ailenin avukatı, zanlının olay sırasında alkollü olduğunu ve çocuğun hayatını riske soktuğunu belirterek, ağır cezalandırılmasını istedi.
