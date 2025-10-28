28 Ekim 2025, Salı
İş makinesi ile ATM çaldılar
İngiltere'nin Milton Keynes bölgesindeki Brooklands Meydanında akıllara durgunluk veren bir soygun yaşandı. Hırsızlar, bir mağazadaki ATM'yi telehandler ile çaldı. O anlar bir çevre sakini tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, ATM'nin mağazadan sürüklenerek çıkarıldığı ve bir kamyonetin arkasına bırakıldığı görüldü. Thames Valley Polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.