28 Ekim 2025, Salı

İş makinesi ile ATM çaldılar
İş makinesi ile ATM çaldılar

İş makinesi ile ATM çaldılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.10.2025 18:47
İngiltere'nin Milton Keynes bölgesindeki Brooklands Meydanında akıllara durgunluk veren bir soygun yaşandı. Hırsızlar, bir mağazadaki ATM'yi telehandler ile çaldı. O anlar bir çevre sakini tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, ATM'nin mağazadan sürüklenerek çıkarıldığı ve bir kamyonetin arkasına bırakıldığı görüldü. Thames Valley Polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.
