08 Kasım 2025, Cumartesi

İş görüşmesinde kabus: Telefonuna erişim sağladılar hesabından 79 bin lira çektiler!
İş görüşmesinde kabus: Telefonuna erişim sağladılar hesabından 79 bin lira çektiler!

İş görüşmesinde kabus: Telefonuna erişim sağladılar hesabından 79 bin lira çektiler!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.11.2025 17:46
Ankara’da iş ilanı üzerinden görüştüğü kişiler tarafından dolandırıldığını iddia eden Hatice Türkel, telefonuna uzaktan erişim uygulaması yüklendiğini ve banka hesabından 79 bin lira çekildiğini söyledi. Türkel’in avukatı, “Teknolojinin gelişmesiyle bu tür vakalar arttı, kimse telefonunu tanımadığı kişiye vermemeli” uyarısında bulundu.
