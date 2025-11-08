İş görüşmesinde kabus: Telefonuna erişim sağladılar hesabından 79 bin lira çektiler!

Ankara’da iş ilanı üzerinden görüştüğü kişiler tarafından dolandırıldığını iddia eden Hatice Türkel, telefonuna uzaktan erişim uygulaması yüklendiğini ve banka hesabından 79 bin lira çekildiğini söyledi. Türkel’in avukatı, “Teknolojinin gelişmesiyle bu tür vakalar arttı, kimse telefonunu tanımadığı kişiye vermemeli” uyarısında bulundu.

