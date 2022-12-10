10 Aralık 2022, Cumartesi
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İnternetten alınan zayıflama ürünlerine dikkat! Sibutramin tehlikesi ölüm riski
Sivas'ta üniversite öğrencisi Ceren Karabulut, internetten aldığı zayıflama tozunu kullanmasının ardından hastanelik oldu. Karaciğeri iflas etmek üzereydi ve ölümden döndü. Uzmanlar internette ve aktarlarda satılan zayıflama ürünlerindeki "Sibutramin" maddesinin ölümlere ve ciddi hastalıklara yol açabileceği konusunda uyarıyor.