İnternette imitasyon altın furyası! Düğünlerde imitasyon takıyorlar!

Giriş: 26.09.2025 13:16
Altın fiyatları rekora koşunca, internette 'imitasyon' yani taklit altın satışları patladı. Hatta 'imitasyon çeyrek altınlar' bile yüksek rakamlara satılıyor. İşin bir de fırsatçılık boyutu var tabii. Bazıları, düğünlerde gelin ve damada takıyor gerçek olmayan bu takıları. Sonrası ise yeni evlenen çift için büyük bir mağduriyet ne yazık ki. Peki bunu ortadan kaldırmak için imitasyon altınlarla ilgili bir çalışma yapılamaz mı? Bu soruyu ekip arkadaşlarımız araştırdı.
