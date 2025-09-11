11 Eylül 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları İnşaatta asansör boşluğuna düşen bir kişi yaralandı
İnşaatta asansör boşluğuna düşen bir kişi yaralandı

İnşaatta asansör boşluğuna düşen bir kişi yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.09.2025 01:18
Olay, Beytepe Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.H. (33) inşaatta çalışırken binada bulunan asansör boşluğuna düşerek yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. M.H., ekiplerin kısa sürede olay yerine gelmesi ile birlikte yaklaşık 6 metre yükseklikten düştüğü asansör boşluğunda uzun süre devam eden çalışmanın ardından çıkarıldı. Yaralıya ilk müdahalenin ardından ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İnşaatta asansör boşluğuna düşen bir kişi yaralandı
16 yaşındaki hırsız poligondan silah ve mermi çaldı
16 yaşındaki hırsız poligondan silah ve mermi çaldı
Marmaris’te lojmanda kalan genç adam ölü bulundu
Marmaris’te lojmanda kalan genç adam ölü bulundu
Karaman’da park halindeki otomobil alev alev yandı
Karaman’da park halindeki otomobil alev alev yandı
İnşaatta asansör boşluğuna düşen bir kişi yaralandı
İnşaatta asansör boşluğuna düşen bir kişi yaralandı
Cami şadırvanında silahlı kavga: 3 yaralı
Cami şadırvanında silahlı kavga: 3 yaralı
Batan balıkçı teknesindeki 3 kişiyi trafik polisi kurtardı
Batan balıkçı teknesindeki 3 kişiyi trafik polisi kurtardı
Amasra’da hortum kamerada
Amasra'da hortum kamerada
Kocaeli’de 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Kocaeli’de 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Jandarmanın hassas burunlu can dostları parkurda ter döküyor
Jandarmanın hassas burunlu can dostları parkurda ter döküyor
İki otomobil çarpıştı, sürücüleri yaralandı
İki otomobil çarpıştı, sürücüleri yaralandı
Maltepe’de atış poligonunda korkunç ölüm
Maltepe'de atış poligonunda korkunç ölüm
Ordu’da tünelde patoz kazası: Sürücü yaralandı
Ordu’da tünelde patoz kazası: Sürücü yaralandı
Daha Fazla Video Göster