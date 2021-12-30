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İlayda Şeker Survivor şampiyonu İsmail Balaban'la nasıl sevgili olduğunu anlattı!

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Giriş: 30.12.2021 12:08
Survivor 2021 yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker, aşklarıyla magazin gündemine oturdu. Yarışma sonrası sık sık bir arada görüntülenen ikilinin birliktelik yaşadığı ortaya çıktı. Balaban ile ilişkisinin nasıl başladığını anlatan Şeker, sosyal medyadan bir kez daha aşkını haykırırken çocuklarına koyacakları isimleri de açıkladı.
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