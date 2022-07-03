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İçerisinde bakteri barındırmayan tek su! Zemzem suyunun özellikleri ve faydaları neler? İşte zemzem suyunun etkileyici hikayesi

A Haber
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Giriş: 03.07.2022 13:51
Güncelleme:03.07.2022 13:52
Zemzem suyu Kabe'nin 20 metre kadar doğusunda, Makam-ı İbrahim'e yakın bir konumda bulunan tavaf alanının altındaki kuyudan çıkan kutsal bir suyun adıdır. Zemzem bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Mucizelerle dolu bu suyun nasıl çıkarıldığını ve faydalarını şimdi kutsal toptaklarda bulunan A Haber ekibinden Muhammed Emin Karadağ anlatttı.
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İçerisinde bakteri barındırmayan tek su
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